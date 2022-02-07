В Киеве избили помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили, ближайшего соратника Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

От врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина.

Предварительно установлено, что к помощнику генпрокурора на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован.

При этом, по данным СМИ, нападавшие при избиении сказали: "Это тебе за наш народ".

В данном случае, судя по всему, имелся в виду не украинский народ, а грузинский.

Зураб Адеишвили - ближайший соратник Михаила Саакашвили. Был генпрокурором Грузии, возглавлял министерство юстиции.

После отставки против него было возбуждено несколько уголовных дел. Подозревается в организации и личном участии в пытках.

Грузия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. В ноябре 2013 года обращение было удовлетворено и он был включён в так называемый "красный циркуляр". В апреле 2015 года Интерпол прекратил его розыск. На обращение правительства Грузии о его экстрадиции Украина ответила отказом.

"Страна" рассказывала о том, кто такой Адеишвили и какие преступления за ним числятся.