Во вторник, 1 февраля, в Киеве группа хулиганов избила пожилых женщин. Два нападения произошли сегодня утром. Как сообщают родственники пострадавших в Telegram-каналах, нападавших не интересовало имущество жертв, они просто наносят увечья прохожим с целью развлечения.

"Сегодня моя 61-летняя мать в 07:00 шла на работу, на улице Иорданская, 6 на нее напали, скорее всего, рейд малолеток. Ничего не забрали: телефон, сумка, кошелек, - все на месте. Эти ироды это делали для забавы, на этой же улице в промежуток 10-15 минут так же избили женщину, которая так и не вышла из реанимации на данный момент", - приводят телеграм-каналы слова родственников пострадавшей.

Источник "Страны" в Нацполиции подтвердил факт нападения и уточнил, что его совершили не малолетки, как об этом сообщают телеграм-каналы, а (судя по камерам) взрослые мужчины возрастом около 30 лет.

"Скорее всего наркоманы. Разыскиваем", - сообщил он "Стране".

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