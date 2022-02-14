Эстонская полиция креативно "поздравила" с Днем святого Валентина людей, которые находятся в розыске, опубликовав в соцсети "валентинку" с обращением к ним.

"Друзья", вы где? Позвоните по номеру 112, и мы снова встретимся!" - говорится в праздничной "валентинке", размещенной на странице ведомства в Facebook.



На розовой открытке с сердечками изображены лица троих реально разыскиваемых граждан Эстонии. "Вы все еще помним о вас", - говорится в тексте на открытке.

Полиция просит всех, кто их видел или что-то знает об их местонахождении, позвонить по номеру 112. Подписана "валентинка" от имени "тоскующей полиции".

Напомним, балерина Анастасия Волочкова бросила жениха-банщика, который объявлен в розыск в Украине за терроризм. А в Киеве правоохранители задержали убийцу, который находился в розыске с прошлого века.

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