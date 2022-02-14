Сегодня, 14 февраля — день Святого Валентина — один из самых романтичных и долгожданных праздников всех влюбленных. Но в то же время — противоречивый и неоднозначный. Почему? Попробуем разобраться.

История возникновения этого праздника уходит своими корнями настолько далеко, что даже историки, говоря об этом самом Валентине (а, точнее, не об одном Валентине, а о целых трех, потому что в период зарождения христианства именно сколько человек с этим именем погибли за веру), опираются лишь на сказания и средневековые легенды.

До сих пор точно неизвестно, было ли несколько разных мужчин или речь идет об одном и том же святом.

За многие века эти легенды претерпели немало изменений и домыслов. До наших дней они дошли в нескольких вариантах.

О самом первом Валентине мы не знаем ничего, кроме того, что он погиб вместе с группой единоверцев.

Второй Валентин Интерамнский был епископом и целителем, который в III в нашей эры был обезглавлен, из-за отказа от жертвоприношения язычеству.

Третий — римский священник Валентин.

Благодаря романтической литературе средних веков, именно этого Святого связывают с празднованием дня всех влюбленных. Легенда гласит, что римский император Клавдий II запретил воинам своей армии заводить семьи. Но Валентин, который был еще и полевым врачом, тайно венчал влюбленных. Узнав об этом, император приговорил его к смертной казни. Перед казнью, Валентин написал письмо слепой девушке, которое исцелило ее после исполнения приговора.

Казнен он был именно 14 февраля, а письмо любимой и стало прототипом тех самых "валентинок", которые дошли к нам в виде открыток в форме сердца. Именно их мы и дарим в этот день самому дорогому нашему сердцу человеку!

Как бы там ни было на самом деле, нам досталась красивая легенда и романтичный праздник. И хотя в суете серых будней у нас остается мало времени на романтику, в этот февральский понедельник давайте остановимся, купим ту самую "валентинку", приготовим праздничный ужин, зажжем свечу в форме сердца и напомним самому родному и о своих чувствах!

А пока вы сидите еде в транспорте, сидите на парах или на рабочем месте, поздравьте свою вторую половинку яркой открыткой. Наша редакция поможет вам в этом, подобрав самый яркие и трогательные "валентинки".

Любите и будьте любимы! С праздником, с днем Святого Валентина!