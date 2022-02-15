В городе Яремче Ивано-Франковской области мужчину застрелили в кабинете стоматолога прямо во время приема. По информации местных СМИ, убитый - криминальный авторитет Игорь Дутка.

Об инциденте сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 февраля. В полицию обратился врач-стоматолог. Он сообщил полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

По тревоге был поднят личный состав полиции Ивано-Франковской области, задействованы все оперативные службы и наряды полиции. В области проводится специальная полицейская операция. На месте происшествия работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

Издание "Галицкий корреспондент" сообщает, что был убит криминальный авторитет Игорь Дутка по прозвищу "Сухой".

Напомним, в конце января в Киеве мужчина застрелился на крыльце туберкулезного диспансера.

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