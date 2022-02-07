Криминальный авторитет "дикий Арман" и его группировка похищали мирных людей во время беспорядков. Во время январских митингов в Казахстане было похищено 24 человека, их перевозили с места на место, избивали, в результате один из них скончался.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан" со ссылкой на генпрокуратуру и МВД.

Сообщается, что члены группировки Армана Джумагельдиева жестоко избили полицейского в 12-й горбольнице и отобрали у него табельное оружие.



"Его перевели в следственный изолятор КНБ", - заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Казахстане задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как "дикий Арман". Тогда местные СМИ информировали, что Джумагельдиев выступал перед митингующими казахами и заявлял о намерении организовать штаб и установить юрту.

Мы также сообщали, что накануне своего ареста "дикий Арман" весь в бинтах записал эмоциональное видео с русским матом о моральных качествах Аблязова и прочих лидеров казахской оппозиции. Считается, что он является одним из главных организаторов акций протеста в Казахстане и вооруженных нападений на силовиков. Также, по слухам, он пытался организовать нечто вроде "добровольческих батальонов".