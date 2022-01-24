В Киеве мужчина средних лет покончил с собой прямо на пороге больницы. Трагедия произошла в Дарницком районе столицы при входе в отделение туберкулезного диспансера. По предварительным данным, неизвестный в возрасте 45-50 лет достал из сумки огнестрельное оружие и выстрелил себе в висок. Его смерть наступила мгновенно. Об этом сообщают телеграм-каналы.

На опубликованных фото с места происшествия видно, что тело самоубийцы лежит прямо на крыльце больницы. На месте ЧП работают правоохранители. Выясняются причины самоубийства. При себе у мужчины была дорожная сумка.

Медики больницы не комментируют случившееся.

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