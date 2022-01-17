В Польше украинец из-за проблем с женой и деньгами повесился на дорожном указателе на оживленной трассе
В Польше украинец совершил суицид в довольно людном месте - он повесился прямо на дорожном знаке, стоящем посередине автотрассы. Трагедия произошла несколько дней назад, но огласку этот шокирующий факт получил только сейчас. В сети появилось видео последствий этого инцидента.
На опубликованных кадрах видно, что для совершения самоубийства мужчине нужно было забраться на перекладину над дорогой, к которой прикреплены дорожные указатели. Также видно, что на месте работают экстренные службы и из-за этого на дороге образовалась пробка.
По предварительным данным, украинец работал на автозаводе Фольксваген. Причиной суицида могли стать финансовые проблемы и разногласия с супругой.
Как именно произошло самоубийство выходца из Украины в довольно оживленном месте пока не известно. Также есть информация о том, что эту трагедию, похоже, пытались скрыть, поскольку она никак не освещалась в местных новостях.
Напомним, в польском городе Седльце в новогоднюю ночь убили украинца, по подозрению задержаны 12 человек.
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