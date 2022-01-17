В Польше украинец совершил суицид в довольно людном месте - он повесился прямо на дорожном знаке, стоящем посередине автотрассы. Трагедия произошла несколько дней назад, но огласку этот шокирующий факт получил только сейчас. В сети появилось видео последствий этого инцидента.

На опубликованных кадрах видно, что для совершения самоубийства мужчине нужно было забраться на перекладину над дорогой, к которой прикреплены дорожные указатели. Также видно, что на месте работают экстренные службы и из-за этого на дороге образовалась пробка.

По предварительным данным, украинец работал на автозаводе Фольксваген. Причиной суицида могли стать финансовые проблемы и разногласия с супругой.

Как именно произошло самоубийство выходца из Украины в довольно оживленном месте пока не известно. Также есть информация о том, что эту трагедию, похоже, пытались скрыть, поскольку она никак не освещалась в местных новостях.

Напомним, в польском городе Седльце в новогоднюю ночь убили украинца, по подозрению задержаны 12 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше внезапно умер 34-летний популярный танцор из Украины, кроме того мы выясняли, что стало причиной его гибели: смерть отца или вакцинация.

Также мы сообщали, что в Польше число заробитчанин выросло на четверть. За один месяц прибыли рекордные 636 тысяч украинцев.