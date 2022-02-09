В Государственном бюро расследований хотят провести психолого-психиатрическую экспертизу нацгвардейца Артемия Рябчука, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, во время допроса Рябчук рассказал, что к службе в своей части приступил в ноябре прошлого года. Как объяснил сам нацгвардеец, с конца ноября сослуживцы оказывали на него психологическое воздействие.

"Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его через сообщение им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к изнурению его организма", - говорится в сообщении.

Рябчук рассказал, что во время стрельбы находился "в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злоба, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал".

"Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы", - резюмировали в ГБР.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января. 20-летний Артемий Рябчук открыл стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате погибли пять человек и еще пятеро получили ранения. Сейчас Рябчук находится в СИЗО.

Как рассказала бывшая военнослужащая Нацгвардии в части, где служил Рябчук происходили пытки и травля. Позже Комиссия МВД выявила факты неуставных отношений в этой воинской части.