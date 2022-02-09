Комиссия выявила факты неуставных отношений в воинской части, где нацгвардеец Рябчук расстрелял сослуживцев
Комиссия Министерства внутренних дел Украины (МВД) обнаружила факты неуставных отношений в воинской части в Днепре, где в конце января нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. При этом были выявлены нарушения порядка и организации службы, что привело к трагическим последствиям.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в Facebook.
По его словам, комиссия выявила нарушение в порядке доступа к комнате хранения оружия, а также зафиксировала отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть заперта должным образом.
"Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих - ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", - отметил Енин.
Заместитель главы МВД добавил, что также были выявлены факты неуставных отношений.
"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", - написал Енин.
По его словам, выявленные факты не свидетельствуют о мотивах стрелка. Их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.
В тоже время, по распространённой версии, главным мотивом Рябчука была месть за издевательства со стороны сослуживцев.
Напомним, 27 января в Днепре солдат-призывник открыл стрельбу по нацгвардейцам, охранявшим завод "Южмаш", и скрылся с оружием. В результате погибли пять человек и еще пятеро были ранены. Была объявлена спецоперация "Сирена". Через несколько часов его задержали.
Мы также писали, что суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога.
Кроме того, сообщалось, что Рябчук отказался от всех своих показаний и заявил, что они сделаны под давлением.