Комиссия Министерства внутренних дел Украины (МВД) обнаружила факты неуставных отношений в воинской части в Днепре, где в конце января нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. При этом были выявлены нарушения порядка и организации службы, что привело к трагическим последствиям.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, комиссия выявила нарушение в порядке доступа к комнате хранения оружия, а также зафиксировала отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть заперта должным образом.

"Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих - ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", - отметил Енин.

Заместитель главы МВД добавил, что также были выявлены факты неуставных отношений.

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", - написал Енин.

По его словам, выявленные факты не свидетельствуют о мотивах стрелка. Их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

В тоже время, по распространённой версии, главным мотивом Рябчука была месть за издевательства со стороны сослуживцев.

Напомним, 27 января в Днепре солдат-призывник открыл стрельбу по нацгвардейцам, охранявшим завод "Южмаш", и скрылся с оружием. В результате погибли пять человек и еще пятеро были ранены. Была объявлена спецоперация "Сирена". Через несколько часов его задержали.

Мы также писали, что суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога.

Кроме того, сообщалось, что Рябчук отказался от всех своих показаний и заявил, что они сделаны под давлением.