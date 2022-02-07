Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который в конце января расстрелял своих сослуживцев на "Южмаше", Юлия рассказала, что поведение ее брата во время службы в определенный момент сильно изменилось.

Об этом она сообщила в интервью экс-нардепу Игорю Мосийчуку.

Как объяснила сестра Рябчука, в переписках с матерью за месяц до трагедии начал иначе изъясняться и просить выслать денег.

Теперь Юлия понимает, что скорее всего, телефон ее брата отобрали сослуживцы. Именно они, предполагает девушка, и переписывались с матерью Рябчука, выпрашивая от имени ее брата деньги.

Она связала это также и с тем фактам, что Артемий перестал общаться с лучшим другом как раз за месяц до случившегося.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат-призывник Артем Рябчук, который занимался в Днепре охраной завода "Южмаш", открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек были ранены.

Рябчук сам сдался полиции, состоялся суд по избранию меры пресечения и его отправили под арест без альтернативы залога.

Как выяснилось позже, незадолго до инцидента Рябчук рассказал о неуставных отношениях между солдатами, после чего подвергался травле.

В связи с расстрелом на "Южмаше" в Украине заговорили о неуставных отношениях в силовых структурах. "Страна" приводила свидетельства родителей погибших бойцов о беспределе и дедовщине в воинских частях. Родственники уверяют, что Владимир Зеленский знает об этой проблеме.