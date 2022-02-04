Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, отказался от всех своих прежних показаний. В своем заявлении он написал, что давал их под давлением и в состоянии "сильного душевного волнения".

Кроме того, у Рябчука появились новые адвокаты. И судя по всему, новые показания Рябчука могут привести к возбуждению другого уголовного производства - уже против должностных лиц воинской части.

"Страна" поговорила с одним из новых адвокатов Артемия Рябчука, Денисом Гордеевым, о том, почему нацгвардеец отказался от своих первых показаний и почему он устроил массовый расстрел сослуживцев в Днепре.

— Почему Рябчук отказался от своих прежних показаний?

— Пока что я не могу ответить на этот вопрос. 12 февраля мы проведем пресс-конференцию, на которой сможем придать огласке определенные события и обстоятельства по делу Рябчука. Сейчас я могу комментировать только отдельные вопросы, по согласованию с моей коллегой, адвокатом Тамилой Ульяновой, и самим Артемием.

— Почему вы требуете признать Рябчука потерпевшим?

— Сторона защиты в лице адвокатов Ульяновой и Гордеева таких заявлений не подавала, как и сам Артемий Рябчук.

— Но его адвокат Игорь Степанов сообщил, что подал соответствующее заявление об открытии производства по четырем статьям УК, где требует признать Артемия потерпевшим.

— До вчерашнего дня у Рябчука был другой бесплатный адвокат. Я не комментирую действия своих коллег. Мы не подавали ходатайства о признании Артемия потерпевшим лицом.

— Что послужило причиной того, что Рябчук расстрелял сослуживцев?

— На данный момент еще длится досудебное расследование. Как вы видите в заявлении, написанном собственноручно Артемием, он отказывается от всех показаний, которые он давал до этого. Информация о его показаниях будет обнародована после того, как он их даст. На данный момент он еще не давал показания.

— Но ведь его допрашивали после задержания.

— И допрос, и все следственные действия, которые проводились или будут проводиться с Артемием, относятся к тайне следствия и адвокатской тайне. Его позиция будет обнародована уже после того, как он официально озвучит ее следственным органам и суду.

Заявление Рябчука, в котором он отказывается от своих прежних показаний

— Изначально, когда Рябчука задержали, он объяснил свой поступок “дедовщиной” в воинской части, где служил. Подтверждается ли эта информация?

— Артемий Рябчук на сегодняшний день своим заявлением официально отказался от всех показаний и высказываний, которые давал раньше. По тем причинам, которые он обозначил в своем заявлении. Это заявление он написал сам. И публикация этого заявления согласована с его защитой.

— От своих слов на видео, снятом в момент задержания, Рябчук тоже отказался?

— То видео, на которое вы ссылаетесь, не является официальными показаниями Рябчука. Это можно расценивать как угодно, но это никак не может считаться официальной позицией человека, который в момент задержания еще не находился в каком-либо процессуальном статусе. Это видео не имеет отношения к законным следственным действиям. Даже не будучи юристом или специалистом в области права, надо понимать, что любое действие в рамках уголовного производства, проведенное без защитника (адвоката), может быть только незаконным. В сети Интернет есть много видео, много разных мнений и мыслей. Я не могу это комментировать.

— Рябчук заявил, что свои прежние показания давал под давлением. Кто на него давил? Это было военное начальство?

— Эта информация в данный момент является частью тайны следствия и адвокатской тайны. Но следующий шаг после любых незаконных действий - возбуждение уголовного производства по факту незаконных действий. Возможно, скоро мы сможем рассказать об этом больше.

— Кто запустил дезинформацию о самоубийстве Артемия Рябчука и зачем?

— Это все сплетни, которые я вообще не комментирую. А почему и кто прибегнул к таким манипуляциям и откровенной лжи, я сказать не могу. Пусть это останется на совести тех, кто это выдумывал и писал об этом.

— Состоялась ли у вас как у нового адвоката встреча с Рябчуком? В каком психологическом состоянии он сейчас находится?

— Да, состоялось конфиденциальное свидание между Рябчуком и его единственными официальными адвокатами - мной и Тамилой Ульяновой. Сейчас жизни и здоровью Рябчука ничто не угрожает. Вопрос его психологического состояния я комментировать не могу, поскольку еще не установлено множество фактов.

— Заметили ли вы во время этой встречи какие-либо травмы на теле Рябчука?

— Состояние его здоровья на сегодняшний день в пределах нормы. К сожалению, пока это все, что я могу сказать. Состояние Рябчука удовлетворительное - настолько, насколько оно может быть таким в тех условиях и в том месте, где он находится (Рябчука содержат в СИЗО в Днепре - Ред.).

— Рябчуку грозит пожизненный срок. Собираетесь ли вы ходатайствовать об уменьшении наказания?

— В данный момент пока только открыто и продолжается досудебное расследование. Вопрос наказания и суда встанет тогда, когда будет уже хоть какая-то информация о том, что уже выяснил следователь и судья. Сейчас до вынесения какого-либо решения судом еще очень далеко.

— Но Рябчуку уже вручили подозрение по трем статьям УК Украины, в том числе за умышленное убийство пятерых человек.

— Моя позиция и позиция стороны защиты: убийцей человека может признать только суд. Даже если есть подозрение и обвинительный акт. Что касается процессуальных моментов, как квалифицировано дело Рябчука, сейчас еще тоже рано говорить. Может быть такое, что изначально устанавливаются одни статьи, а до суда доходят другие.

— “Страна” общалась с отцом погибшего военного, Мансура Венжиковского, который служил в той же части, где устроил расстрел Рябчук. Его смерть два года назад списали на самоубийство, но родители уверены, что его убили, и сам он долгое время страдал от травли и пыток. Мы также опрашивали родственников других погибших солдат и выяснили, что для других воинских частей по всей Украине “дедовщина” - не редкость, и частая причина смерти военных. С этим ли связан поступок Рябчука?

— 12 февраля мы проведем совместную пресс-конференцию с правозащитниками Ладой Соколовой и Дмитрием Павличенко, которые как раз занимаются делами якобы самоубийств в армии и Нацгвардии. Там шокирующие цифры - около 4 тысяч смертей за два года. Это просто ужас. Дети, которые идут в армию, рискуют нарваться на то, что обратно их привезут даже не с фронта уже неживыми. Мы сейчас идем путем защиты как Артема, так и других пострадавших от этих событий. Чтобы, прежде всего, не допустить повторения таких случаев.

— То есть, все-таки Рябчука толкнула на преступление “дедовщина”?

— Мое личное мнение как специалиста в области права, а не как адвоката Рябчука - все случаи якобы самоубийств связаны как минимум одним фактом: это система. “Дедовщина”, неуставные отношения - это система, которая формируется не один год. Вседозволенность, беззаконие, безнаказанность тоже формируется не за раз. Если бы это был единичный случай - одно дело. А если подобных происшествий, скрытых смертей больше десяти, больше сотни, больше тысячи - это систематические нарушения закона, на которые закрывают глаза ответственные лица, которые по долгу своей службы должны пресекать и предупреждать такие действия. А этого не происходит долгие годы. И ситуация с Артемием Рябчуком - не исключение из этой системы. Это просто продолжение таких нарушений.