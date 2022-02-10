Власти города Днепр заменили государственный флаг Белоруссии, который вместе с флагами других стран был установлен возле городского совета, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией.

Посольство Беларуси в Украине в ответ направило ноту протеста., в котором заявило, что с "глубоким разочарованием" восприняло замену государственного флага на "символику коллаборантов и карателей белорусского народа во время Великой Отечественной войны".

"В связи с тем, что мэрия г. Днепра не отреагировала на обращение Посла И. Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б. Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что "белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств".

Также белорусская сторона потребовала официальных извинений, возвращения государственного флага на место и проведения разбирательства по факту осквернения символов иностранного государства.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь заявил, что флаги установлены по решению молодежи Днепра.

"Когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это её право. И "власти Днепра" тут молодежи не указ", - заявил он.

Филатов написал, что "у нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников" и что "более, того, мы нашему Президенту не подчиняемся, поскольку мы отдельная ветвь власти - местное самоуправление".

"Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы её защищать. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять. Ни в России, ни в Беларуси", - заявил Филатов.

Позже скандал получил развитие.

Генеральная прокуратура Беларуси открыла дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова за разжигание национальной вражды из-за поднятия бело-красно-белого флага возле мэрии Днепра.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды. Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - заявила генпрокуратура.

Она считает, что Филатов, надругавшись над исторической и культурной реликвией, унизил национальную честь и достоинство белорусов.

"Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - отметили в Генпрокуратуре. Там отметили, что противоправные действия Филатова квалифицированы по ч. 2 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии.

Противоправные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.

Напомним, в начале декабря 2021 года Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.

Кроме того, мы также писали, что 3 февраля в министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и заявили ему протест. МИД Беларуси заявляет, что 24 января в воздушном пространства страны зафиксировали украинский беспилотник, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил.