Сразу на дюжине пляжей украинской столицы Киевский центр контроля и профилактики болезней нашел повышенное содержание кишечной.

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды, отобранных из водоемов, в Киеве выявили превышение содержания кишечной палочки на нескольких пляжах столицы.

Киевский городской центр контроля качества воды сообщает, что не рекомендуется купаться на следующих пляжах:

Молодежный

Детский

Предместная Слободка

Венеция

Тельбин

Радуга

Центральный

Пуща Водица

Веселка

Галерный

Озеро Вербное

Озеро Троещина

Пробы воды, отобранные на пляже "Золотой" по результатам нескольких исследований соответствовали нормативам по всем показателям. Также все отобранные пробы из водоемов на пляжах столицы по радиологическим, паразитологическим показателям соответствуют нормативам.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе планируют частично открыть побережье для отдыха.

Также мы рассказывали, что в Киеве пока не откроют пляжный сезон. На территориях пляжей и зон отдыха начнут обследовать дно акватории на наличие взрывоопасных предметов.