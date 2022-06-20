Водолазы из государственной службы по ЧС спасли жизнь подростку, который чуть не утонул в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"20 июня в 17:30 в оперативно-координационный центр Главное управление ГСЧС Украины в Киеве Украины поступило сообщение о том, что на ул. Приречной, 27, что в Оболонском районе столицы, в заливе Собачье Гирло исчез из виду матери 17-летний подросток", - пишет ГСЧС.

На расстоянии 40 метров от берега спасатели заметили подростка, который уже не мог самостоятельно держаться на воде. К нему направили водолаза со спасательным снаряжением.

"Пострадавший 2004 год рождения был спасен, поднят на борт катера и переданы матери и врачам для осмотра", - пишут в пресс-службе.



Фото: Facebook/ДСНС України

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