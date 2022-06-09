Спасатели вытащили двух мужчин из колодца. Фото: Facebook/ГСЧС

В Киевской области сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) спасли из колодца двух мужчин.

Об этом пресс-служба ГСЧС пишет в Facebook.

"Инцидент произошел 9 июня в половине десятого утра на частном дворе в с. Гатное. Как выяснилось на месте происшествия, в колодце глубиной 2 метра произошло скопление природного газа, в результате чего два рабочих, проводивших ремонтные работы, потеряли сознание. Пострадавших подняли на поверхность, оказали первую домедицинскую помощь и передали работникам медицинской службы. На месте вызова работало 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Под Киевом спасли двух мужчин из колодца

Спасатели вытащили пострадавших из колодца под Киевом

Спасатели вытащили из колодца двух мужчин

Ранее мы писали, что под Жмеринкой спасатели достали из колодца неизвестно как там оказавшегося мужчину из Винницы.

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Кроме того, мы информировали, что под Черновцами полицейским пришлось спасать из колодца 25-летнего нетрезвого водителя, который очутился там после столкновения его ВАЗа с бетонным навесом. 

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