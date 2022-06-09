В Киевской области сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) спасли из колодца двух мужчин.

Об этом пресс-служба ГСЧС пишет в Facebook.

"Инцидент произошел 9 июня в половине десятого утра на частном дворе в с. Гатное. Как выяснилось на месте происшествия, в колодце глубиной 2 метра произошло скопление природного газа, в результате чего два рабочих, проводивших ремонтные работы, потеряли сознание. Пострадавших подняли на поверхность, оказали первую домедицинскую помощь и передали работникам медицинской службы. На месте вызова работало 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Ранее мы писали, что под Жмеринкой спасатели достали из колодца неизвестно как там оказавшегося мужчину из Винницы.

Также "Страна" сообщала, что в Ровенской области женщина случайно провалилась в заброшенный 20-метровый колодец и осталась жива.

Кроме того, мы информировали, что под Черновцами полицейским пришлось спасать из колодца 25-летнего нетрезвого водителя, который очутился там после столкновения его ВАЗа с бетонным навесом.