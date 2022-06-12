В селе Мартоноша Кировоградской области в местном пруду затонула машина, в которой находились пять человек. Об этом сообщает пресс-служба госслужбы по ЧС.

По сообщениям, трое выбрались на поверхность, но одна женщина погибла. Еще одна женщина и ребенок остались в затонувшей машине. Местные жители обратились к спасателям.

Личный состав водолазно-спасательной ГСЧС прибыл на месте, но не успел спасти затонувших в машине женщину и ребенка. Пресс-служба сообщила, что водолазы достали тела погибших изъято из водоема.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Тернопольской области ливнем смыло с дороги автомобиль. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль перевернут на крышу и находится в воде неподалеку от проезжей части дороги. После этого тела трех погибших всю ночь искали всем селом.

Также мы писали о том, что в Киеве 11 июня утром вспыхнул пожар на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы. На месте для тушения пожара работали две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава, жертв и пострадавших нет.