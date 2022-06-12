В селе Лещанцы Тернопольской области сильным ливнем снесло с дороги легковой автомобиль, погибли три человека.

Об этом сообщает ГосЧС.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль перевернут на крышу и находится в воде неподалеку от проезжей части дороги.

Людей в машине не было.

Вечером спасатели организовали поиски вдоль русла реки, а утром нашли в воде тело водителя, мужчины 1990 года рождения, и тела двух девушек 2009 годов рождения.

В поисках принимали участие более 50 человек - спасатели и местное население.

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