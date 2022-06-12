В Тернопольской области ливнем смыло с дороги автомобиль. Тела трех погибших всю ночь искали всем селом. Фото
В селе Лещанцы Тернопольской области сильным ливнем снесло с дороги легковой автомобиль, погибли три человека.
Об этом сообщает ГосЧС.
Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль перевернут на крышу и находится в воде неподалеку от проезжей части дороги.
Людей в машине не было.
Вечером спасатели организовали поиски вдоль русла реки, а утром нашли в воде тело водителя, мужчины 1990 года рождения, и тела двух девушек 2009 годов рождения.
В поисках принимали участие более 50 человек - спасатели и местное население.
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