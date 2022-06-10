Сегодня, 10 июня, сотрудники ГосЧС спасли аиста, который выпал из гнезда в селе Петрово Знаменской общины Кировоградской области.

"Аист – символ Украины. Поэтому сегодня – хороший день. И хороший знак. Нация, в ДНК которой прошито милосердие – обречена на победу", - подписали снимки на странице ведомства в Facebook.

Как писала "Страна", зимой в Чернобыльском заповеднике нашли гнездо черного аиста.

Также мы писали, как еще до полномасштабной войны в декабре 2021 года спасатели отогрели аиста, который не смог улететь на юг и замерзал на рынке в Черниговской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.