В субботу, 23 апреля, украинские пожарные в Киевском районе Харькова спасли кота, вынеся животное из задымленного торгового помещения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Человечность - черта характера личности, что означает деятельное сопереживание в отношении существ своего и других видов (Энциклопедия современной Украины). Именно это отличает украинца от рашистов. И именно эта черта - одна из добродетелей украинских спасателей", - сказано в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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