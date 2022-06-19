В Ивано-Франковской области семейная пара туристов заблудилась в лесу. За два часа спасатели сумели их найти и вывезти в ближайшее село.

Об этом сообщает ГосЧС.

Инцидент произошел в лесу около села Микуличин Надворнянского района, со стороны города Яремче.

18 июня в 22:35 мужчина позвонил на линию 101 и сообщил, что он вместе с женой заблудился в лесу и не могут самостоятельно выйти из леса.

Пять местных спасателей ГосЧС нашли их уже в 00:25 и вывели в село Микуличин.

Ранее мы рассказывали, как в Тернопольской области ливнем смыло с дороги автомобиль. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль перевернут на крышу и находится в воде неподалеку от проезжей части дороги. Людей в машине не было.

Вечером спасатели организовали поиски вдоль русла реки, а утром нашли в воде тело водителя, мужчины 1990 года рождения, и тела двух девушек 2009 годов рождения.

В поисках принимали участие более 50 человек - спасатели и местное население.

А под Киевом спасатели вытащили из колодца двух мужчин, которые надышались природным газом.