Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему в воздухе Киева концентрация некоторых вредных веществ превышена в 6,5 раз.

По словам эксперта, это связано с массовым возвращением людей на частном транспорте в столицу.

"80% загрязнений - это автомобильный транспорт. В подобных случаях никаких мер не принималось, не принимается и вряд ли они будут приниматься. Потому что основные меры по очищению воздуха - это озеленение, а у нас наоборот уничтожаются зеленые зоны под застройку; это расширение электрического общественного транспорта, а Виталий Кличко уже 8 лет не строил новых станций метро; это переход на качественный бензин", - говорит Борейко.

При этом эксперт отметил, что хотя сейчас в Украину и завозится более качественный европейский бензин, нередко его разбавляют.

"Многие водители жалуются на плохой бензин, потому что на АЗС его "бодяжат". К тому же, большое количество автомобилей ездит на дизтопливе - это ещё хуже плохого бензина", - говорит Борейко.

Напомним, что сегодня появилась информация, что в воздухе Киева концентрация некоторых вредных веществ превышена в 6,5 раз. Среди наиболее загрязненных районов - проспект Победы и площадь Победы, Демеевская площадь, Оболонский проспект и ряд других улиц.

Также "Страна" писала, что массовая эвакуация людей из Киева во время войны на практике показала, что автомобили на 80% отвечают за загрязнение воздуха в городе.