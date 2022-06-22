В воздухе Киева концентрация некоторых вредных веществ превышена в 6,5 раз. Об этом говорится в данных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 13 по 18 июня 2022 года.

Среди наиболее загрязненных районов - проспект Победы и площадь Победы, Демеевская площадь, Оболонский проспект и ряд других улиц.

По данным наблюдений на стационарных постах обсерватории, отмечено превышение следующих среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ – в 1,0-1,1 раза на площади Победы, проспекте Победы (район метро Святошино), улице Каунасской;

оксида углерода – в 1,0-1,3 раза на Демеевской площади, проспекте Победы, улицах Семена Скляренко и инженера Бородина;

диоксида азота – в 4,0-6,5 раза на площадях Демеевской и Победы, проспектах Победы и Оболонском, улице Каунасской, в 2,5-3,6 раза на бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско (пересечение) с бульваром Вацлава Гавела), Попудренко и Скляренко, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки), где превышений не наблюдалось;

формальдегида – в 3,0-3,9 раза на Демеевской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Победы и Оболонском, улицах Академика Стражеско и Скляренко, в 1,8-2,9 раза на площади Победы, в районе Гидропарка, проспекта Науки , улицах Попудренко и Каунасской.

Всего на 16 стационарных постах обсерватории с 13 по 18 июня 2022 было отобрано и проанализировано 1380 проб атмосферного воздуха.

В целом по сравнению с предыдущей неделей несколько повысился уровень загрязнения диоксидом азота, оксида углерода и формальдегида – снизился. Содержимое других примесей не изменилось.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие двое-трое суток циклонический характер погоды (снижение температуры воздуха, осадки, повышение скорости ветра) не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

В мае в Киеве также ухудшилось качество воздуха, горожан призывали закрыть окна.

Тем времем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.