Сегодня, 21 июня, начинается астрономическое лето. Сегодня же – самый длинный день в году. И, соответственно, самая короткая ночь.

В среду, 22 июня, в Украине повсюду будет комфортный воздух и грозовые дожди с похолоданием. Температура в течение дня составит +20...+26 градусов, местами на севере и в центральных областях ожидается +17...+22 градуса.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, возможны более сильные порывы. Осадки распределятся в среду неравномерно. Дожди с грозами пройдут в северных и центральных областях Украины.

На Западе дожди коснутся только Ровенщины и Волыни. Поздно вечером еще также коснутся Запорожья, Херсона, Крыма.

В значительной части западных областей, восточных и юга будет сухая погода.

В Киеве 22 июня, в первый день астрономического лета, ожидается дождь с грозой, снижение температуры воздуха до +20 градусов, порывистый северо-западный ветер.

В дальнейшем в Украине сильная жара маловероятна, предполагается комфортная температура воздуха.

Как писала "Страна", ООН заявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата, которая связана с существенным повышением температуры воздуха на планете.

Также мы писали, что в Антарктиде рекордно потеплело до -15. От нее откололся айсберг площадью с Нью-Йорк.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.