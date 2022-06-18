Местами грозы и жара до +32. Прогноз погоды на выходные
На выходных в Украине обещают временами грозы и жаркую погоду.
Об этом говорится в прогнозе погоды на 18 и 19 июня от Укргидрометцентра.
Сегодня температура днем ожидается на уровне 24...+27. Теплее всего будет на Закарпатье, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях - до +28...+27.
На юге и востоке и частично севере возможны грозы. Дождь прогнозируют для Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Одесской, Николаевской области. Также гроза возможна в Черкасской и Кировоградской области.
В Киеве, на западе и частично севере - без осадков.
Прогноз погоды на 18 июня от Укргидрометцентра
В воскресенье, 19 июня, без осадков. Синоптики обещают, что день будет жарче. На всей территории переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29...+30.
Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах - до +31. На Закарпатье до +32.
В Киеве завтра +30, сухая погода.
Прогноз погоды на 19 июня от Укргидрометцентра
Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на июнь для разных городов на востоке, в центре, на западе и на юге страны.
Также мы писали, что весна в 2022 году в Киеве оказалась одной из самых сухих и холодных за долгое время.