На выходных в Украине обещают временами грозы и жаркую погоду.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 18 и 19 июня от Укргидрометцентра.

Сегодня температура днем ожидается на уровне 24...+27. Теплее всего будет на Закарпатье, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях - до +28...+27.

На юге и востоке и частично севере возможны грозы. Дождь прогнозируют для Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Одесской, Николаевской области. Также гроза возможна в Черкасской и Кировоградской области.

В Киеве, на западе и частично севере - без осадков.

Прогноз погоды на 18 июня от Укргидрометцентра

В воскресенье, 19 июня, без осадков. Синоптики обещают, что день будет жарче. На всей территории переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29...+30.

Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах - до +31. На Закарпатье до +32.

В Киеве завтра +30, сухая погода.

Прогноз погоды на 19 июня от Укргидрометцентра

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на июнь для разных городов на востоке, в центре, на западе и на юге страны.

Также мы писали, что весна в 2022 году в Киеве оказалась одной из самых сухих и холодных за долгое время.