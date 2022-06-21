В среду, 22 июня, в Украине ощутимо похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. Погода будет переменно облачной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

22 июня в стране будут идти кратковременные дожди, местами грозы, только на Закарпатье и в Карпатах ожидается без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14°, на юге и востоке страны до +18°, днем +22...+27°, в большинстве центральных областей (Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях) +16...+21°, на высокогорье Карпат ночью +4...+9°, днем +11...+16°.

22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей из-за порывов ветра объявлен I уровень опасности, желтый. 22 июня в Украине, кроме большинства северных, западных, Черкасской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 22 июня также ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12°, днем около +20°.

Напомним, ранее синоптик рассказала, в каких украинских регионах спадет жара и где ожидаются грозы.

Перед этим коротким похолоданием, напомним, был самый жаркий день по данным синоптиков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.