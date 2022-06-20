В Украине, где сегодня местами температура воздуха поднимется до +34 градусов, во вторник, 21 июня, придет холодный атмосферный фронт. "Воздух станет свежее", в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в течение завтрашнего дня температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных ожидается +20...+26 градусов.

Однако жара еще удержится во вторник в восточных, южных регионах, в Днепре, Сумской и Полтавской областях, а "в среду там тоже станет легче дышать".

Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западной части Украины, в северных регионах, в Одесской, Николаевской и Луганской областях. На остальных территориях будет сухо и солнечно.

В Киеве завтра "ожидается ослабление жары" до +27 градусов. Возможен дождь с грозой. Также в столице подует сильный ветер.

Уже в среду температура воздуха выровняется по всей Украине - столбики термометров покажут +20...+26 градусов, а в северных регионах - местами +17...+20 градусов.

Напомним, ранее в отдельном материале мы рассказывали, какой будет погода в июне в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве.

Также сообщалось, что весна в 2022 году в столице Украины оказалась одной из самых сухих и холодных за долгое время.