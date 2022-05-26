В четверг, 26 мая, в Киеве, как и прогнозировалось, идет сильный ливень с порывами ветра 15-20 м/с. Жителей города просят держать окна закрытыми, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем Telegram-канале.

В случае возникновения подтоплений на проезжей части или тротуарах рекомендуется обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру (044) 284-74-19.

Если упало дерево или сломались ветки, в КГГА просят звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": (044) 272-40-18.

Вместе с тем, в КГГА говорят, что из-за дождя сотрудники "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.

Напомним, ранее синоптик прогнозировала на сегодня дожди во всех регионах Украины.

Также мы приводили прогноз погоды от Укргидрометцентра и рассказывали, какая температура воздуха будет сегодня по областям. Во всех регионах, кроме северных, температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

Вместе с тем, мы рассказывали, что уже в ближайшие выходные (28 и 29 мая) снова придет похолодание.