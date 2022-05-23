Во вторник, 24 мая, температура воздуха в западных областях Украины поднимется до +24 градусов. В целом на текущей неделе в ряде регионов ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Завтра в западных областях потеплеет до +20+24 градусов, на остальной территории Украины ожидается +16...+20.

Днем от +24 столбики термометров покажут на Закарпатье и Львовщине. До +16 воздух прогреется в Луганской и Донецкой областях.

Ветер в Украине станет умеренным, в западных областях подует юго-западный. В среду в на территории страны будет без существенных осадков.

В Киеве 24 мая погода обещает быть сухой, умеренно теплой. Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Дожди маловероятны.

Также Наталья Диденко, забегая наперед, рассказала о погоде на неделю.

"Идеальным синоптическим ближайшим днем ​​будет среда. Если вам нужно что-то планировать на воздухе... как раз смело планируйте, в среду будет сухо, маловетрено и тепло, +22...+24 градусов.

На неделе в Украине в целом повсюду потеплеет еще на несколько градусов, в большинстве областей воздух прогреется до +20...+26 градусов", - сообщила синоптик.

При этом, уже в ближайшие выходные (28 и 29 мая) снова придет похолодание.

Напомним, на выходных в Украине были сильные порывы ветра.

Вместе с тем, сообщалось, что в США мощный торнадо обрушился на город Гейлорд.