Американский штат Мичиган накрыл мощный торнадо, который прошел через город Гейлорд. Многие дома и предприятия получили повреждения. Ветер повалил деревья и опоры ЛЭП, оборвал линии электропередачи. В результате более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без света.

Кроме того, в результате сильного торнадо один человек погиб, а более 40 пострадали. Ураган обрушился на город, разрушая все на своем пути. Скорость ветра достигала 140 миль в час, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Мощные порывы ветра повреждали крыши домов, переворачивали авто и выкорчевывали деревья..

Сейчас жители города и местные власти занимаются разбором завалов. Некоторые дороги остаются заблокированными из-за обвалившихся столбов, деревьев и другого мусора. На ночь в Гейлорде введен комендантский час.

Ранее мы писали, что на запад Украины движется мощный ураган. В регионе установлен желтый уровень опасности. Людей просят не парковать авто под деревьями и не ходить в парки. Ураган движется из Германии. На видео в соцсетях попал мощный ветер, который накрыл село Грушвица в Ровенской области.

Также "Страна" сообщала, что Украину ожидает не самая приятная погода на выходных. В субботу, 21 мая, в большинстве областей будут грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с. Также метеорологи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных почти по всей стране: в большинстве районов западных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.