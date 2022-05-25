В четверг, 26 мая, почти всю территорию Украины накроют дожди. Только на западе страны будет солнечная погода. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Луцкой и Ровенской области будет +20...+25 градусов днем и +11...+14 градусов ночью. Погода будет солнечной.

На севере Украины будет чуть холоднее - в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается +18...+21 днем и от +9 ночью, а также дожди. Такая же погода будет и в Полтавской и Кировоградской областях.

Чуть теплее будет в Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Днем там ожидается +20...+24 градуса, а ночью +10...+13. Там тоже прогнозируют осадки.

Теплее будет на юге и в Винницкой области. Там ожидается +21...+26 градусов днем и до +14 ночью. Везде будут дожди, а в Винницкой, Николаевской и Одесской областях также ожидаются грозы.

На востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях - будет +21...+24 днем, до +11 ночью и дожди.

Карта: meteo.gov.ua

Также мы давали прогноз синоптика на оставшуюся часть недели.

"Страна" писала, что на повышение цен на продовольствие влияет также погода.