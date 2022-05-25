В четверг, 26 мая, в Украину придет атмосферный фронт. Дожди ожидаются во всех регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В течение суток в западных и восточных регионах пройдут местами дожди с грозами.

Ночью, утром, днем и вечером дожди накроют западные, центральные, северные области, днем и вечером - осадки возможны местами и в южной части.

Ветер подует завтра северо-западный, порывистый. Температура воздуха обещает не разочаровывать, сообщила синоптик. В течение дня поднимется до +18...+24 градусов. Немного свежее будет в северо-восточных регионах - там столбики термометров покажут от +16 до +20.

В Киеве 26 мая пройдет кратковременный дождь, местами будет гроза. Ветер подует порывистый, возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

В течение дня завтра в столице ожидается до +22 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказала, что на текущей неделе будет тепло. При этом, уже в ближайшие выходные (28 и 29 мая) снова придет похолодание.

Вместе с тем, сообщалось, что в США мощный торнадо обрушился на город Гейлорд. Ветер повалил деревья и опоры ЛЭП, оборвал линии электропередачи.