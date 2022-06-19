В понедельник, 20 июня, ожидается самый жаркий день в ближайшей перспективе. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Самый жаркий день будет завтра в Украине. В течение дня 20 июня температура воздуха составит +29...+34 градусов", - говорится в сообщении Диденко.

Синоптик прогнозирует умеренный юго-западный ветер, временами порывы. По данным Диденко, повсюду в Украине в понедельник будет ясно, сухо, солнечно.

"В Киеве завтра ожидается жаркая погода до +33 градусов. Без осадков, солнечно. Во вторник и среду пройдут дожди, которые снизят температуру, освежат воздух сначала до +25 градусов, а затем и до +18...+20 градусов", - добавила Диденко.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июнь для разных городов на востоке, в центре, на западе и на юге Украины.

Также "Страна" сообщала, что весна в 2022 году в столице Украины оказалась одной из самых сухих и холодных за долгое время. Осадков выпало только 59% от климатической нормы, а средняя температура была на один градус ниже многолетних показателей.