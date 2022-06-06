Глава Киевской Областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, как будет проходить пляжный сезон в регионе после боев с российской армией.

"Еще раз напоминаю, что почти половина региона была под оккупацией, и вопрос разминирования территорий будет актуален еще долго. Поэтому на деоккупированных территориях речь о пляжном сезоне идти не может", - заявил он в обращении к жителям области.

На остальных территориях, то есть тех, куда не дошли российские войска, купаться будет можно.

В своем видеообращении Алексей Кулеба добавил, что власть работает над тем, чтобы открыть детские летние лагеря в области.

Отметим, что не по всей стране местные власти готовы открыть пляжный сезон для жителей. Так, в Николаеве пляжи и места отдыха на прибрежных зонах будут закрыты для посетителей во время военного положения. Вслед за ними в Харькове запретили местным жителям купаться в водоемах и загорать на пляжах города.

Также "Страна" писала, что с началом лета люди начали купаться на пляжах Одессы, но полиция задерживает купающихся в море.