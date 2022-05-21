В Киеве из-за обстрелов российскими войсками остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

Наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. В администрации города назвали список опасных для прогулок мест.

Так, в Дарницком районе опасными являются:

Сквер Привокзальный;

Сквер Григоренко 36-38.

В Днепровском районе:

Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей);

Парк Попудренко.

В Деснянском районе:

Парк Киото (западная часть);

Парк Деснянский (южная часть);

Парк им. Шухевича (западная часть);

Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);

Парк Муромец (южная часть).

В Оболонском районе:

Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);

Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);

Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);

Сквер на Минской площади (западная часть).

В Подольском районе:

Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);

Сквер на проспекте Правды, 70-76;

Парк "Кинь-Грусть" (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).

В Шевченковском районе:

Сквер "Мюнхенский";

Парк "Нивки (западная часть, метро "Берестейская");

Воздухофлотский путепровод;

Сквер на Подольском спуске;

Парк на склонах Смородинского спуска;

Парк Бабий Яр;

Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко);

Сквер Довнар-Запольского;

Улица Гаврилишина (распределитель);

Проспект Победы, 78.

В Соломенском районе:

Парк Защитников Украины.

В Святошинском районе:

Парк Юность (со стороны ул. Покотила);

Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);

Бульвар Вернадского Академика (западная часть);

Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).

В Голосеевском районе:

Лесопарк по ул. Кайсарово.

Ранее мы писали, что по данным МВД, Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории.

Также "Страна" сообщала, что по данным спасателей, в разминировании нуждается половина территории Украины.