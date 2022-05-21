В Киевской администрации назвали опасные для прогулок из-за снарядов парки столицы. Список
В Киеве из-за обстрелов российскими войсками остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).
Наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.
Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. В администрации города назвали список опасных для прогулок мест.
Так, в Дарницком районе опасными являются:
- Сквер Привокзальный;
- Сквер Григоренко 36-38.
В Днепровском районе:
- Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей);
- Парк Попудренко.
В Деснянском районе:
- Парк Киото (западная часть);
- Парк Деснянский (южная часть);
- Парк им. Шухевича (западная часть);
- Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);
- Парк Муромец (южная часть).
В Оболонском районе:
- Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);
- Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);
- Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);
- Сквер на Минской площади (западная часть).
В Подольском районе:
- Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);
- Сквер на проспекте Правды, 70-76;
- Парк "Кинь-Грусть" (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).
В Шевченковском районе:
- Сквер "Мюнхенский";
- Парк "Нивки (западная часть, метро "Берестейская");
- Воздухофлотский путепровод;
- Сквер на Подольском спуске;
- Парк на склонах Смородинского спуска;
- Парк Бабий Яр;
- Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко);
- Сквер Довнар-Запольского;
- Улица Гаврилишина (распределитель);
- Проспект Победы, 78.
В Соломенском районе:
- Парк Защитников Украины.
В Святошинском районе:
- Парк Юность (со стороны ул. Покотила);
- Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);
- Бульвар Вернадского Академика (западная часть);
- Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).
В Голосеевском районе:
- Лесопарк по ул. Кайсарово.
Ранее мы писали, что по данным МВД, Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории.
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