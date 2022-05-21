Киевские парки проверяют на предмет мин. Фото:Facebook

В Киеве из-за обстрелов российскими войсками остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

Наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. В администрации города назвали список опасных для прогулок мест.

Так, в Дарницком районе опасными являются:

  • Сквер Привокзальный;
  • Сквер Григоренко 36-38.

В Днепровском районе:

  • Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей);
  • Парк Попудренко.

В Деснянском районе:

  • Парк Киото (западная часть);
  • Парк Деснянский (южная часть);
  • Парк им. Шухевича (западная часть);
  • Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);
  • Парк Муромец (южная часть).

В Оболонском районе:

  • Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);
  • Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);
  • Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);
  • Сквер на Минской площади (западная часть).

В Подольском районе:

  • Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);
  • Сквер на проспекте Правды, 70-76;
  • Парк "Кинь-Грусть" (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).

В Шевченковском районе:

  • Сквер "Мюнхенский";
  • Парк "Нивки (западная часть, метро "Берестейская");
  • Воздухофлотский путепровод;
  • Сквер на Подольском спуске;
  • Парк на склонах Смородинского спуска;
  • Парк Бабий Яр;
  • Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко);
  • Сквер Довнар-Запольского;
  • Улица Гаврилишина (распределитель);
  • Проспект Победы, 78.

В Соломенском районе:

  • Парк Защитников Украины.

В Святошинском районе:

  • Парк Юность (со стороны ул. Покотила);
  • Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);
  • Бульвар Вернадского Академика (западная часть);
  • Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).

В Голосеевском районе:

  • Лесопарк по ул. Кайсарово.

Ранее мы писали, что по данным МВД, Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории.

Также "Страна" сообщала, что по данным спасателей, в разминировании нуждается половина территории Украины.

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