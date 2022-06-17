В субботу, 18 июня, в Украине ожидается умеренно теплая погода с комфортной температурой.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня Украину пересекает атмосферный фронт - соответственно атмосферное давление во время осадков, которые фронт тянет с собой, будет падать.

Диденко добавила, что завтра начнет доминировать антициклональный характер погоды на Правобережье, поэтому давление там снова "поползет" вверх.

Однако на Левобережье из-за нестабильной атмосферы давление еще будет низким и колебания атмосферного давления будут ощутимыми.

Завтра в Украине ожидается умеренно теплая погода с комфортной температурой - в течение дня +20...+27 градусов тепла.

При этом дожди и грозы наиболее возможны на Левобережье, при грозах местами шквалы. На Правобережье – преимущественно без осадков.

В Киеве в субботу ожидается около 25 градусов тепла. Дождь местами с грозой, которая появится в столице сегодня вечером. Однако завтра после обеда в Киеве осадки прекратятся.

В воскресенье-понедельник возобновится жара, ожидается до +30...+32 градусов. При этом во вторник ощутимо похолодает.

Напомним, в июне синоптики обещают жаркое и грозовое начало месяца, далее нас ждут в среднем +20...+25 днем в зависимости от региона. Временами понижение температуры до +15 и сильные дожди. "Страна" собрала прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве, чтобы охватить всю погодную картинку по стране.