В начале недели в Украине ослабнет жара. Во вторник, 14 июня, в западных областях столбики термометров опустятся до отметок +18...+24 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, в северных областях, Кропивницком с районами, а также Винницкой и Черкасской областях в течение вторника ожидается +22...+28 градусов.

На юге, востоке, в Днепре с районами, Полтавской области еще задержится жаркая погода: +27...+32 градуса, сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, ветер в Украине будет завтра северо-западным, 5-10 м/с. Ожидаются осадки, однако дожди будут идти неравномерно.

"14 июня Украину будет пересекать атмосферный фронт и поэтому сначала, в ближайшую ночь, дожди пройдут в западных областях, коснутся Винницкой области. В утренние часы вторника осадки отойдут на север и в центр. В течение дня периодические кратковременные дожди и грозы предполагаются в южной части, местами в центральных областях, и завтра вечером дойдут до восточных областей", - сообщила Диденко.

По ее словам, в Киеве 14 июня жары не будет. Максимальная температура воздуха будет составлять +24, +25 градусов. Дождь в столице возможен завтра утром или в первой половине дня.

"В ближайшие дни жара ослабнет даже в южной части и в восточных областях Украины", - анонсировала Диденко.

Напомним, сегодня в Украине ожидается до +32 градусов жары.

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