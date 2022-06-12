В понедельник, 13 июня, погода в Украине будет теплой, но местами пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины будет малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+25..+31 градус. Дождь днем пройдет в Луцкой и Львовской областях.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7...+12 градусов, днем ​​+17...+22 градуса.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+26...+32 градуса.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +​​26...+31 градус.

На востоке Украины малооблачно, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+27...+32 градуса.

На юге Украины малооблачно, ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем ​​+27...+32 градуса.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +​​27...+32 градуса.

В Киеве днем воздух прогреется до +28...+30 градусов, ночью станет прохладнее - около +19. Дождей в столице не предвидится.

Ранее синоптики прогнозировали, что сегодня в столице пройдет дождь с грозой, жару немного попустит. В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня.

Помимо этого, врачи рассказали о профилактике рака кожи летом. Нужно носить закрытую одежду, защитные очки и использовать солнцезащитный крем.