До +32 градусов жары и кратковременные дожди с грозами. Прогноз погоды в Украине на понедельник с картой
В понедельник, 13 июня, погода в Украине будет теплой, но местами пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины будет малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25..+31 градус. Дождь днем пройдет в Луцкой и Львовской областях.
В Карпатах без осадков, температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса.
На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+32 градуса.
В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.
На востоке Украины малооблачно, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.
На юге Украины малооблачно, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.
В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.
В Киеве днем воздух прогреется до +28...+30 градусов, ночью станет прохладнее - около +19. Дождей в столице не предвидится.
Ранее синоптики прогнозировали, что сегодня в столице пройдет дождь с грозой, жару немного попустит. В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня.
Помимо этого, врачи рассказали о профилактике рака кожи летом. Нужно носить закрытую одежду, защитные очки и использовать солнцезащитный крем.