На этих выходных - 11 и 12 июня - жара в Украине продолжится. Завтра, в субботу, и на Троицу температура воздуха в большинстве областей составит +28...+34 градуса. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Более свежим ожидается воздух в западной части Украины, там предполагается в течение дня +24...+29 градусов. Ветер преимущественно будет восточным, только в западных областях – северо-западным. Умеренный, разве во время гроз может рвануть к сильному", - написала Диденко.

По ее прогнозу, 11 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, местами на Юге и в Центре (Днепр с районами, Полтава, Запорожье смогут избежать дождей).

На остальной территории Украины осадки 11 июня маловероятны.

В Киеве в субботу – сухо и очень жарко, до +32, +33 градусов.

"Защищайтесь от горячего воздуха, избегайте продолжительного пребывания на солнце, пейте побольше воды, прикрывайте голову, ищите тень, особенно под деревьями, там хоть можно дышать не асфальтом, не злоупотребляйте кофе и крепкими чаями", - рекомендует синоптик.

На Зеленое воскресенье в столице пройдет дождь с грозой, жару немного попустит. 12 июня температура ожидается где-то в пределах +29 градусов. В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня.

Ранее врачи рассказали о профилактике рака кожи летом. Нужно носить закрытую одежду, защитные очки и использовать солнцезащитный крем.

Как писала "Страна", во многих регионах жара может спровоцировать пожары. Так, в Киеве на Подоле сегодня начался сильный пожар, не связанный с вражеской атакой. Возле станции метро "Тараса Шевченко" поднимаются черные клубы дыма, паблик "Реальный Киев" публикует видео и фото с места пожара.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.