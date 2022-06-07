В среду, 8 июня, в Украине будет жарко и сухо. Погода будет малооблачной. В Киеве прогнозируют юго-восточный ветер, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+16°, днем +26...+28°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны 8 июня осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный (в восточных областях - северо-восточный), 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и юге страны до +19°, днем +25...+30°.

8-9 июня в большинстве западных областей, Винницкой, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики обещали Украине несколько дней идеальной летней погоды без жары.

В июне не предвидится аномальной жары, периодически будет идти дождь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.