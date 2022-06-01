В июне в Украине будет больше дождей с грозами, кое-где будут сильные шквалы ветра и осадки в виде града. При этом будет и "аномальная" жара - это связано с тем, что средняя температура воздуха будет выше обычной.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Средняя месячная температура воздуха составит +17...+22 градуса, в горных районах - +11...+18 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха - 0..+9 градусов, абсолютный максимум - +32...+38 градусов .

Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм. В Карпатах будет 101-184 мм, в Крыму местами будет от 28 до 37 мм.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +18...+23 градусов (в горных районах +15...+19 градусов), что на 1-1,5 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

Напомним, сегодня в Украине станет еще теплее, чем в предыдущий день, несмотря на прогноз дождей по всей территории страны, за исключением севера и юга. На западе и севере воздух прогреется до +20...+25, а на востоке и юге температура будет подниматься до +27...+31. Ожидается много дождей и гроз, местами осадки будут сильными. Сухая погода будет лишь в некоторых северных областях и на юге страны.

Как писала "Страна", в Украину пришел атмосферный фронт с дождями, но температура воздуха не разочарует.