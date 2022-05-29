В понедельник, 30 мая, на северо-западе Украины ожидаются обильные дожди и грозы. Температура днем местами поднимется до 29 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью дожди будут в большинстве западных областей, а также Винницкой и Житомирской, а днем - сильный дождь в Черниговской области.

Также желтый уровень опасности грозы будет ночью в Черновицкой и Винницкой, а днем в северных и центральных областях, в частности, и в Киеве.

В восточных и большинстве южных областей без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с, днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью +9-14, в южных областях до +17. Днем +24-29, в западных и северных областях +19-24.

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