В Киеве продлили до 23 июня срок подачи заявлений для зачисления в 5-й класс гимназий, лицеев и новообразованных классов.

Об этом сообщает КГГА.

В этом году условия поступления в начальные учреждения смягчены. В частности, можно подать копии документов, а не оригиналы, и передать не только лично, но и отправив по факсу или электронной почте .

В пакет документов входят:

Заявление одного из родителей; Копия свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность; Медицинская справка; Соответствующий документ об образовании.

Оригиналы документов необходимо подать в учебное заведение не позднее 23 августа.

Учебным заведениям рекомендовано зачислять детей во все классы на безконкурсной основе, а в случае проведения конкурса на свободные места, до 24 июня обнародовать объявление о проведении конкурсного отбора.

Сам конкурс должен пройти до 8 июля.

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