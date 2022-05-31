В первый день лета 1 июня в Украине станет еще теплее, чем сегодня, несмотря на прогноз дождей по всей территории страны, за исключением севера и юга.

На западе и севере воздух прогреется до +20...+25, а на востоке и юге температура будет подниматься до +27...+31. Ожидается много дождей и гроз, местами осадки будут сильными. Сухая погода будет лишь в некоторых северных областях и на юге страны.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12...+14, днем до +26.

В Чернигове завтра будет небольшая облачность, ночью +12, днем +25.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11, днем +24, гроза.

В Херсоне в среду ночью +18, днем +31, небольшая облачность.

В Донецке и Луганске ожидаются дожди. Температура ночью +17, днем до +31.

Как писала "Страна", в Украину пришел атмосферный фронт с дождями, но температура воздуха не разочарует.

Напомним, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.