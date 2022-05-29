В последнее воскресенье весны - 29 мая - в Украине будет очень теплая погода. В большинстве областей ожидается от +18 до +22, а на юго-востоке воздух прогреется до +24...+26. Однако в некоторых областях ожидаются небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня столбики термометров покажут +17...+20. Без существенных осадков, но будет много облачности.

На севере Украины будет около +19...+20. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков.

Жителей центральных областей также ждет небольшая облачность и температура в пределах +18...+20. В Днепропетровской области ожидаются небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет теплее всего. Здесь днем воздух прогреется до +21...+26. В Луганской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории - сухо, небольшая облачность.

На юге страны сегодня также пройдут дожди. Осадки ожидаются в Николаевской и Одесской областях. Практически повсеместно ожидается небольшая облачность и температура от +19 до +24. Лишь в Крыму будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +26.

Скриншот: Укргідрометцентр

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