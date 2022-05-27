В последние выходные весны - 28 и 29 мая в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. Без осадкой будет только в части центральных регионов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.



В субботу пойдут дожди ночью в западных и северных областях, утром осадки ожидаются в Карпатах, в Киевской и Черниговской областях.

Завтра днем ​​"Украина будет, как будто в дождливом веночке", пишет Диденко. Дожди пойдут в Волынской, Ровенской, Львовской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях, в южных регионах и в Карпатах.

На остальной территории Украины будет без осадков, в то же время кратковременный дождь ожидается вечером в Винницкой области.



Ветер подует умеренный. В северных областях и Приазовье, ожидаются сильные порывы.

Самыми теплыми в субботу окажутся южные регионы, там температура воздуха поднимется до +24...+29 градусов. В восточных областях будет от +22 до +26 градусов. В центральных ожидается +20...+25. А в западных и северных регионах будет свежее, там столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов.

В Киеве уже сегодня вечером и в ближайшую ночь ожидается дождливая погода. Завтра днем ​​вероятность осадков в столице небольшая. Ветер в Киеве будет порывистый.

Температура воздуха поднимется завтра в Киеве до +20 градусов.

Вместе с тем, забегая наперед, синоптик рассказала о погоде на первые выходные лета. По ее данным, "ожидается скачок градусов к жаре, до +25...+30 градусов".

Также Диденко добавила, что ночи станут теплее - от +12 до +18 градусов.

Напомним, вчера Киев накрыл мощный ливень. Горожан просили не открывать окна и держаться подальше от билбордов и деревьев.