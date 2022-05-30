Во вторник, 31 мая, в Украине будет по-летнему теплая погода. При этом в центральных, части северных и восточных областях пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

По ее данным, в восточных областях и юго-восточным регионах ожидается +25..+30 градусов. В большинстве областей Украины будет +20... +26 градусов.

В западных областях столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов.

Ветер подует с северо-запада, умеренный, временами порывистый.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и западных областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 31 мая также будет сухо. В течение дня температура воздуха поднимется до +22 градусов.

В целом, на неделе существенно потеплеет, пишет синоптик.

Напомним, последние выходные весны принесли украинцам дождливую погоду.

Также мы писали, что какой будет погода сегодня - на северо-западе Украины ожидаются обильные дожди и грозы. Температура днем местами поднимется до 29 градусов.

Вместе с тем, ранее рассказывали, какую погоду климатологи прогнозировали на текущий год.