Завтра в Киеве будет тепло и солнечно. Фото: "Страна"

Во вторник, 7 июня, в Украине будет сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха удержится в диапазоне +24...+28 градусов. 

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

По ее информации, погоду в Украине будет определять антициклон Burkhart. Поэтому завтра будет сухо и солнечно, ожидается высокое атмосферное давление. На крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами, соответственно – атмосферное давление будет медленно прыгать, сообщает синоптик. 

Ветер в Украине успокоился, стал тише. Завтра, по данным Диденко, он будет юго-восточным, слабым или умеренным. Усиливаться ветер может во время гроз. 

Воздух завтра прогреется до +24...+28 градусов по всей стране. 

В Киеве 7 июня погода ожидается сухой и теплой, пишет Наталья Диденко. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25...+27 градусов.

Кроме того, по ее словам, температура воды в Днепре колеблется сейчас около 19 градусов.

"Такие водные градусы уже вполне приемлемы для купания для многих людей. Но все же, как говорил классик, "купаться или не купаться" – решать вам", - написала Диденко. 

Погода в Украине. Скриншот поста Диденко

Погода в Украине. Скриншот поста Диденко

Погода в Украине. Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове запретили купаться в водоемах и загорать на пляжах города.

Также мы писали о том, что на пляжах Одессы полиция задерживает купающихся в море.

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