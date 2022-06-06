Во вторник, 7 июня, в Украине будет сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха удержится в диапазоне +24...+28 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, погоду в Украине будет определять антициклон Burkhart. Поэтому завтра будет сухо и солнечно, ожидается высокое атмосферное давление. На крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами, соответственно – атмосферное давление будет медленно прыгать, сообщает синоптик.

Ветер в Украине успокоился, стал тише. Завтра, по данным Диденко, он будет юго-восточным, слабым или умеренным. Усиливаться ветер может во время гроз.

Воздух завтра прогреется до +24...+28 градусов по всей стране.

В Киеве 7 июня погода ожидается сухой и теплой, пишет Наталья Диденко. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25...+27 градусов.

Кроме того, по ее словам, температура воды в Днепре колеблется сейчас около 19 градусов.

"Такие водные градусы уже вполне приемлемы для купания для многих людей. Но все же, как говорил классик, "купаться или не купаться" – решать вам", - написала Диденко.

Напомним, в Харькове запретили купаться в водоемах и загорать на пляжах города.

Также мы писали о том, что на пляжах Одессы полиция задерживает купающихся в море.