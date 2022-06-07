Украинцы в ближайшие дни могут наслаждаться идеальным летом без жары и с прохладными ночами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, которая рекомендует сейчас проводить больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь такой погодой.

"Такая текущая погода случается не часто – чтобы свежий теплый воздух, без жаркой пока жары. Максимальная температура воздуха в Украине завтра, 8 июня, будет колебаться в пределах +24+29 градусов. Кто защищает нас без учета времени суток - ночью как раз хорошо дышится, +11+18 градусов", - пишет синоптик.

По ее данным, в среду осадки в большинстве областей Украины маловероятны. Локальные кратковременные дожди могут накрыть только западные регионы, да и то без Тернопольской и Хмельницкой областей.

Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

"В Киеве 8 июня погода - сухая, теплая. Температура воздуха в течение дня составит +25+28 градусов.

В дальнейшем дневные градусы где-то будут выскакивать и до +30, однако еще свежие ночи и утренние часы будут защищать нас от настоящей летней жары", - прогнозирует синоптик.

Она называет такую погоду - отличным синоптическим периодом.

"Воздух - хоть пей, и дома, и на улице комфортно", - добавляет Наталья Диденко и призывает ежедневно благодарить защитников Украины, благодаря которым мы можем наслаждаться этой красотой.

Напомним, по прогнозу метеорологов, 2022 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.