В России официально признали участие 600 солдат-срочников в "спецоперации". Их участие во вторжении в Украину было признано нарушением, к ответственности привлекли порядка 12 офицеров.

Об этом сообщил Военный прокурор Западного округа Артур Егиев во время выступления в Совфеде.

По его словам, все срочники были "возвращены в кратчайшие сроки" в Россию.

Напомним, 7 марта Путин заявлял, что у РФ нет планов по отправке в Украину срочников. Уже 9 марта в РФ признали, что срочники в Украине воюют. Тогда же это назвали ошибкой и пообещали, что виновных накажут.

14 марта в Киеве прошла пресс-конференция при участии пленных солдат-срочников. Впоследствии 9 пленных срочников обменяли на плененного россиянами мэра Мелитополя.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.